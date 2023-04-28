Потоп в квартире заставил девочку из Якутска передвигаться по квартире в тазу

Девочка из Якутска во время затопления квартиры на улице Космонавтов стала передвигаться по квартире в тазу. По словам матери ребенка, такое в этом доме произошло впервые.
Как сообщает местное издание SakhaDay, жилплощадь семейства залило водой только в этом году. Из-за сложившейся ситуации ей пришлось отправить среднюю дочь к свекрови. Младшая осталась дома и нашла, чем себя занять. Она принялась плавать по полу в тазе, чтобы добраться до туалета.
Мать ребенка не разделяет позитива самого младшего члена семьи. Она заметила, что из-за воды часть мебели испорчена. Также, по ее словам, «промок холодильник». Женщина не уверена, сможет ли он заработать после подключения. При этом количество воды не уменьшается.
Ранее в Волгограде из берегов вышла река Волга. Почти все причалы города оказались под водой. Причиной стал паводок.