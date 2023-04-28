Потоп в квартире заставил девочку из Якутска передвигаться по квартире в тазу

Как сообщает местное издание SakhaDay, жилплощадь семейства залило водой только в этом году. Из-за сложившейся ситуации ей пришлось отправить среднюю дочь к свекрови. Младшая осталась дома и нашла, чем себя занять. Она принялась плавать по полу в тазе, чтобы добраться до туалета.