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Председатель BBC Ричард Шарп подал в отставку после коррупционного скандала с участием экс-премьера Джонсона

Общество
Председатель BBC Ричард Шарп подал в отставку после коррупционного скандала с участием экс-премьера Джонсона

Председатель совета директоров BBC Ричард Шарп сообщил об отставке после коррупционного скандала о его назначении на должность бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, информирует пресс-служба телеканала.

В сообщении пресс-службы говорится, что Шарп подал в отставку с места председателя совета директоров BBC в связи с докладом о его коррупционном назначении. Прежде сообщалось, что в 2020 году Джонсон порекомендовал его на эту должность.

Джонсон помог Шарпу после того, как второй помог экс-премьеру оформить займ в размере 800 тысяч фунтов стерлингов для выплат средств бывшей жене после развода. Сообщалось, что он обязан был платить алименты супруге, пособия по уходу за детьми и счета за ремонт квартиры на Даунинг-стрит.

Прежде сообщалось, что известный критикой американского президента Джо Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул телеканал Fox News.
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