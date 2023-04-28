Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

28 апреля автору бессмертного романа «Убить пересмешника» Харпер Ли могло бы исполниться 97 лет. В честь ее дня рождения ФАН публикует несколько интересных фактов из жизни писательницы.
97 лет назад родилась Харпер Ли. «Автор одного романа» — она запомнилась скромностью и даже скрытностью. Однако, конечно, некоторые интересные моменты из биографии Харпер Ли миру известны. Подробнее о самых ярких из них — в материале ФАН.
Читать и увлекаться книгами Ли стала довольно рано
Отец будущей писательницы был бывшим журналистом, и текстами она была окружена с детства. Научилась читать она рано, в школе училась вместе с будущим автором «Завтрака у Тиффани» — Труменом Капоте. Они дружили всю жизнь.
«Сейчас, 75 лет спустя, в обеспеченном обществе, в котором люди имеют лаптопы, мобильные телефоны, айподы и пустоту в головах, я все-таки предпочитаю книги», —написала она в журнале Опры Уинфри «О» в мае 2006 года.
Харпер Ли с детства хотела стать писателем. В ее жизни был период, когда она думала, что будет работать в юридической фирме отца. До 50-х годов Ли работала продавая билеты в авиакомпаниях. Однако, позднее, будучи студенткой Оксфордского университета, она все же оставила учебу и свои замыслы и переехала в Нью-Йорк, чтобы стать профессиональным писателем.
Страшная ситуация из детства стала предпосылкой главного романа в жизни Ли
Когда девочке было 5 лет, в небольшом городе в штате Алабама произошло то, что впоследствии сильно повлияло на мировоззрение Ли. В апреле 1931 года состоялись суды по большому делу. Предполагалось, что девять чернокожих молодых людей изнасиловали двух белых женщин. Впоследствии выяснилось, что это было не так, однако подсудимых не помиловали, и даже приговорили к смертной казни.
Так называемое «Скоттсборское дело» уже тогда произвело на Харпер Ли неизгладимое впечатление — эта история легла в основу ее будущего романа.
Написать «Пресмешника» Ли помогли друзья: именно они подарили ей сертификат на годовой отпуск. В декабре 1956 года, будучи в Нью-Йорке, она получила от них необычный рождественский подарок с письмом, в котором были следующие слова.
«У тебя есть один год отпуска, чтоб написать все, что тебе хочется. Счастливого Рождества», — пожелали они.
Уговаривать долго не пришлось: за год Ли действительно успела написать черновик знаменитого романа. Опубликована книга была уже в 1960 году.
Признание и успех
Успех «Убить пересмешника» был практически молниеносным. Книга переведена более, чем на 40 языков, ее тираж по всему миру составляет более 40 млн экземпляров.
Харпер Ли переживала за то, какая история будет у ее романа, однако признания не ждала. Более того, для писательницы успех стал даже неожиданностью. Ли глубоко рассуждала об этом позже, отмечая, что он «пугающий», и даже сравнивая его со смертью произведения. Вот что она говорила в своих интервью.
«Никогда не ожидала какого-нибудь успеха "Пересмешника". Я надеялась на быструю и милосердную смерть в руках критиков, но в то же время я думала, может, кому-нибудь она понравится в достаточной мере, чтоб придать мне смелости продолжать писать. Я надеялась на малое, но получила все, и это, в некоторой степени, было так же пугающе, как и быстрая милосердная смерть», — говорила Ли о своем успехе.
В 1961 году писательница получила Пулитцеровскую премию за свой роман, а в 1962 году по нему сняли фильм, который получил три премии Оскар и множество других наград.
В 1966 году была включена президентом США Л. Джонсоном в Национальный Совет Искусств, и в дальнейшем не раз еще получала различные награды и должности.
Несмотря на головокружительный успех, Ли не продолжила писать
Впрочем, после прихода славы писательница вела тот же скромный образ жизни, что и до нее: Ли зачастую отказывалась давать публичные интервью. Для того, чтобы ее меньше беспокоили журналисты, она даже сменила номер телефона и попросила сестру стать ее адвокатом.
Писать Ли не продолжила. Почти полвека спустя, за год до ее смерти, вышел второй роман «Пойди, поставь сторожа», написанный еще до «Пересмешника» и отчасти похожий на него. Однако, критики отмечали, что, вероятно, он был лишь отражением и предпосылкой неповторимого оригинала.
Личная жизнь под замком
«Автор одного романа» действительно запомнилась скромностью и даже скрытностью. О личной жизни американской писательницы мало известно до сих пор, авторы ее биографий неоднократно пытались выведать тайные факты, но попытки не венчались успехом: все это романистка тщательно скрывала.
Однажды на одном крупном мероприятии писательница отказалась даже выступать с речью, объяснив это фразой: «…лучше быть молчаливой, чем глупой». Доподлинно известно лишь то, что женщина ни разу не была замужем и не имела детей.
С 2007 года жила в доме престарелых, куда была вынуждена переехать после тяжелого инсульта. После смерти своей сестры в 2014 году Харпер Ли практически потеряла связь с внешним миром и перестала выходить на связь. Умерла писательница во сне 19 февраля 2016 года, не дожив пару месяцев до своего 90-летия.
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