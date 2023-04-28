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Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

Общество
Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

28 апреля автору бессмертного романа «Убить пересмешника» Харпер Ли могло бы исполниться 97 лет. В честь ее дня рождения ФАН публикует несколько интересных фактов из жизни писательницы.

97 лет назад родилась Харпер Ли. «Автор одного романа» — она запомнилась скромностью и даже скрытностью. Однако, конечно, некоторые интересные моменты из биографии Харпер Ли миру известны. Подробнее о самых ярких из них — в материале ФАН.

Читать и увлекаться книгами Ли стала довольно рано

Отец будущей писательницы был бывшим журналистом, и текстами она была окружена с детства. Научилась читать она рано, в школе училась вместе с будущим автором «Завтрака у Тиффани» — Труменом Капоте. Они дружили всю жизнь.

«Сейчас, 75 лет спустя, в обеспеченном обществе, в котором люди имеют лаптопы, мобильные телефоны, айподы и пустоту в головах, я все-таки предпочитаю книги», —написала она в журнале Опры Уинфри «О» в мае 2006 года.

Харпер Ли с детства хотела стать писателем. В ее жизни был период, когда она думала, что будет работать в юридической фирме отца. До 50-х годов Ли работала продавая билеты в авиакомпаниях. Однако, позднее, будучи студенткой Оксфордского университета, она все же оставила учебу и свои замыслы и переехала в Нью-Йорк, чтобы стать профессиональным писателем.

Страшная ситуация из детства стала предпосылкой главного романа в жизни Ли

Когда девочке было 5 лет, в небольшом городе в штате Алабама произошло то, что впоследствии сильно повлияло на мировоззрение Ли. В апреле 1931 года состоялись суды по большому делу. Предполагалось, что девять чернокожих молодых людей изнасиловали двух белых женщин. Впоследствии выяснилось, что это было не так, однако подсудимых не помиловали, и даже приговорили к смертной казни.

Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

Так называемое «Скоттсборское дело» уже тогда произвело на Харпер Ли неизгладимое впечатление — эта история легла в основу ее будущего романа.

Написать «Пресмешника» Ли помогли друзья: именно они подарили ей сертификат на годовой отпуск. В декабре 1956 года, будучи в Нью-Йорке, она получила от них необычный рождественский подарок с письмом, в котором были следующие слова.

«У тебя есть один год отпуска, чтоб написать все, что тебе хочется. Счастливого Рождества», — пожелали они.

Уговаривать долго не пришлось: за год Ли действительно успела написать черновик знаменитого романа. Опубликована книга была уже в 1960 году.

Признание и успех

Успех «Убить пересмешника» был практически молниеносным. Книга переведена более, чем на 40 языков, ее тираж по всему миру составляет более 40 млн экземпляров.

Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

Харпер Ли переживала за то, какая история будет у ее романа, однако признания не ждала. Более того, для писательницы успех стал даже неожиданностью. Ли глубоко рассуждала об этом позже, отмечая, что он «пугающий», и даже сравнивая его со смертью произведения. Вот что она говорила в своих интервью.

«Никогда не ожидала какого-нибудь успеха "Пересмешника". Я надеялась на быструю и милосердную смерть в руках критиков, но в то же время я думала, может, кому-нибудь она понравится в достаточной мере, чтоб придать мне смелости продолжать писать. Я надеялась на малое, но получила все, и это, в некоторой степени, было так же пугающе, как и быстрая милосердная смерть», — говорила Ли о своем успехе.

В 1961 году писательница получила Пулитцеровскую премию за свой роман, а в 1962 году по нему сняли фильм, который получил три премии Оскар и множество других наград.

Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

В 1966 году была включена президентом США Л. Джонсоном в Национальный Совет Искусств, и в дальнейшем не раз еще получала различные награды и должности.

Несмотря на головокружительный успех, Ли не продолжила писать

Впрочем, после прихода славы писательница вела тот же скромный образ жизни, что и до нее: Ли зачастую отказывалась давать публичные интервью. Для того, чтобы ее меньше беспокоили журналисты, она даже сменила номер телефона и попросила сестру стать ее адвокатом.

Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

Писать Ли не продолжила. Почти полвека спустя, за год до ее смерти, вышел второй роман «Пойди, поставь сторожа», написанный еще до «Пересмешника» и отчасти похожий на него. Однако, критики отмечали, что, вероятно, он был лишь отражением и предпосылкой неповторимого оригинала.

Личная жизнь под замком

«Автор одного романа» действительно запомнилась скромностью и даже скрытностью. О личной жизни американской писательницы мало известно до сих пор, авторы ее биографий неоднократно пытались выведать тайные факты, но попытки не венчались успехом: все это романистка тщательно скрывала.

Однажды на одном крупном мероприятии писательница отказалась даже выступать с речью, объяснив это фразой: «…лучше быть молчаливой, чем глупой». Доподлинно известно лишь то, что женщина ни разу не была замужем и не имела детей.

С 2007 года жила в доме престарелых, куда была вынуждена переехать после тяжелого инсульта. После смерти своей сестры в 2014 году Харпер Ли практически потеряла связь с внешним миром и перестала выходить на связь. Умерла писательница во сне 19 февраля 2016 года, не дожив пару месяцев до своего 90-летия.

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