Жизнь, окутанная тайной: 97 лет назад родилась «автор одного романа» Харпер Ли

Харпер Ли переживала за то, какая история будет у ее романа, однако признания не ждала. Более того, для писательницы успех стал даже неожиданностью. Ли глубоко рассуждала об этом позже, отмечая, что он «пугающий», и даже сравнивая его со смертью произведения. Вот что она говорила в своих интервью.