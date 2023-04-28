Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министр здравоохранения Мурашко заявил об отсутствии дефицита вакцин от кори в России

Общество
Министр здравоохранения Мурашко заявил об отсутствии дефицита вакцин от кори в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что дефицита вакцин от кори в России нет. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

Мурашко ранее заявил, что развитие отечественной фармацевтической отрасли — это важная миссия, так как риски по-прежнему есть. В настоящее время 81% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств производятся внутри страны, отметил он.

«Производство сейчас в полной мере работает, скорректированы все планы», — подчеркнул он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении 44 локальных очагов распространения кори. Ведомство рассказало, как защититься от подобной заразы.
вакцинация мурашко корь
Военкоры ФАН