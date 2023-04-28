Sky News: Более 130 тысяч госслужащих из Великобритании устроили забастовку с требованием повышения зарплат

Более 130 тысяч госслужащих в Великобритании участвуют в забастовке с требованием повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Протестные акции были организованы Профсоюзом работников государственных и коммерческих служб и проходят по всей стране. Отмечается, что в пикетах участвуют госслужащие из 132 правительственных департаментов.
«Реальная причина, по которой члены нашего профсоюза вышли сегодня на забастовку, заключается в том, что в нашей сфере рост зарплат отстает от показателей инфляции», — заявил представитель PCS Мартин Кавано.
По мнению главы профсоюза Марка Сервотка, правительство страны «издевается над госслужащими». Ранее власти Великобритании заявили о готовности повысить зарплаты на 4,5 процента при инфляции за 2022 год в 10,5%.
Ранее власти Великобритании заявили о передаче Украине военной помощь в размере, в котором Лондон считает нужным. Отмечается, что британские власти уже отправляют помощь из своих резервов, оставленных на «черный день».