Не ждать, пока уничтожат: немецкий политик Харальд Вайель потребовал прекратить травлю православных на Украине

Как отметил Вайель, раньше на Украине православные русского патриархата и украинского патриархата уживались между собой. Однако сейчас киевские власти откровенно травят православных Украины, принадлежащих к русскому патриархату, а спецслужбы страны реализуют эту политику правительства Украины.