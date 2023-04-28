Не ждать, пока уничтожат: немецкий политик Харальд Вайель потребовал прекратить травлю православных на Украине

Депутат германского парламента, член ПАСЕ и Федерального Президиума партии «Альтернатива для Германии» профессор Харальд Вайель, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы 26 апреля, заявил, что власти на Украине открыто преследуют верующих — православных Украины русского патриархата. Немецкий политик потребовал незамедлительного вмешательства в ситуацию со стороны Совета Европы, сообщило издание Deutschland Kurier.
Как отметил Вайель, раньше на Украине православные русского патриархата и украинского патриархата уживались между собой. Однако сейчас киевские власти откровенно травят православных Украины, принадлежащих к русскому патриархату, а спецслужбы страны реализуют эту политику правительства Украины.
«Уничтожение церквей, снос, разрушения разной степени, создание помех во время проведения богослужения, оскорбления, угрозы, травля тех, кто посещает церковь. Мне это все напоминает проблему в Сербской церкви в Косово, когда ООН было вынуждено вмешаться. В связи с этим я требую в срочном порядке от Совета Европы провести мониторинг происходящего», — заявил Харальд Вайель.
Он отметил, что ситуация усугубляется достаточно динамично и грозит полной ликвидацией УПЦ русского патриархата. Необходимо немедленно прекратить разрушение церквей, уничтожение церковной утвари, насилие против прихожан и священников. Вот почему нужно начать расследование ПАСЕ на Украине.
«Я хочу напомнить, что Украина в своем желании вступить в Евросоюз работает в различных направлениях. Свобода вероисповедания — это отличительная черта, в которой выражаются гражданские права человека», — предупредил представитель ФРГ.
Харальд Вайель напомнил, что промедление с началом расследования преступлений против православных УПЦ русского патриархата на Украине несет угрозу людям, и потребовал от Парламентской ассамблеи Совета Европы вмешаться в события прямо сейчас:
«Не ждать и не смотреть, пока они доведут свое преступное дело до конца!».
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