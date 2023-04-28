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Глава минобороны Украины Резников заявил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению «подходит к концу»

Армия
Глава минобороны Украины Резников заявил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению «подходит к концу»

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл новые детали, связанные с анонсируемым Киевом контрнаступлением. Об этом сообщило агентство AFP.

По словам Резникова, подготовка ВСУ уже «подходит к концу». Глава минобороны Украины также утверждает, что военные готовы к контрнаступлению. Предполагается, что оно начнется с учетом решения командиров ВСУ и погодных условий.

Обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк ранее рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины отмечают превосходство ВС РФ, несмотря на поставки вооружения странами Запада.

Российские силы начали эффективно взламывать систему ПВО украинских боевиков. Дело в новой тактике, передает «Царьград».
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