Глава минобороны Украины Резников заявил, что подготовка ВСУ к контрнаступлению «подходит к концу»

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл новые детали, связанные с анонсируемым Киевом контрнаступлением. Об этом сообщило агентство AFP.
По словам Резникова, подготовка ВСУ уже «подходит к концу». Глава минобороны Украины также утверждает, что военные готовы к контрнаступлению. Предполагается, что оно начнется с учетом решения командиров ВСУ и погодных условий.
Обозреватели New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк ранее рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины отмечают превосходство ВС РФ, несмотря на поставки вооружения странами Запада.
Российские силы начали эффективно взламывать систему ПВО украинских боевиков. Дело в новой тактике, передает «Царьград».