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В Петербурге 62-летний водитель автобуса изнасиловал малолетнюю внучку сожительницы

Происшествия
В Петербурге 62-летний водитель автобуса изнасиловал малолетнюю внучку сожительницы

В Санкт-Петербурге 62-летний водитель автобуса надругался над 10-летней внучкой сожительницы. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчина совершил преступление в квартире женщины в Приморском районе, когда девочка пришла в гости к своей бабушке. Сначала подозреваемый домогался школьницы, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В результате инцидента мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день, допросили и отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. Мать потерпевшей заявила об этом в правоохранительные органы.
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