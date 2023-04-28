В Петербурге 62-летний водитель автобуса изнасиловал малолетнюю внучку сожительницы

В Санкт-Петербурге 62-летний водитель автобуса надругался над 10-летней внучкой сожительницы. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина совершил преступление в квартире женщины в Приморском районе, когда девочка пришла в гости к своей бабушке. Сначала подозреваемый домогался школьницы, а после совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
В результате инцидента мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Мужчину задержали в тот же день, допросили и отпустили под обязательство о явке.
Ранее в Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. Мать потерпевшей заявила об этом в правоохранительные органы.