Коррупция и беспредел элит: почему президент США Джо Байден может вновь выиграть выборы

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден уничтожит Америку, если победит на грядущих президентских выборах.
Каковы шансы нынешнего президента США снова победить на выборах? Действительно ли в прошлый раз победа досталась ему благодаря фальсификациям? По каким законам разворачивается политическая борьба в Америке? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.
— Насколько сильно американские власти преуспели в манипулировании общественным сознанием?
— Технологические инструменты в области политических технологий активно развиваются. Это закономерное развитие и использование всех достижений цифровых технологий в рамках управления социальными процессами, общественным бессознательным. Сделаны шикарные достижения в области моделирования общественных процессов. Как это делалось раньше. Есть какая-то контора по изучению общественного мнения. Его сотрудники обзванивают людей по всей стране, заполняют анкеты, загружают данные в программу и получают результат: 30% думают так, 45 вот так. Все изменили нейросети. Теперь уже не нужно никого опрашивать. В конце концов, люди могут стесняться, говорить неправду, опасаться непонятных звонков. Сейчас же можно взять какую-то целевую группу людей, например, в возрасте 25-30 лет. Все, что нужно — взять из базы данных их медиаменю.
Люди оставляют разные следы в Сети. Сразу видно, на что люди реагируют хорошо, а на что плохо, какую музыку слушают. Нейросеть собирает данные и дает внутреннюю картину мира этой целевой группы. Заказчику сообщают: «Вот, что вам нужно говорить, если вы хотите достучаться до этих людей». Через медиаменю нейросеть способна смоделировать картину мира определенной группы людей. Можно изучить отдельно токарей, таксистов, эмигрантов. Люди могут годами выполнять такую работу, а нейросеть справится за пару-тройку дней.
— На ваш взгляд, на прошлых президентских выборах действительно были фальсификации со стороны демократов?
— Конечно, Трампа обманули. Как мы косвенно можем судить об этом. Результаты голосования выборщиков в США идут с определенной скоростью. Условно, штаты в таком-то часовом поясе должны представить результаты с 8:00 до 20:00. На последних же выборах в пяти или семи штатах была задержка итогов голосования. Они задержали результаты, условно, на десять часов. За это время можно успеть сделать все, что угодно. Очевидно, Трампа обманули.
— По вашему мнению, каковы шансы Джо Байдена победить на грядущих президентских выборах?
— Есть стандартная политтехнологическая формула, которая гласит: на старте избирательной кампании у каждого зарегистрированного кандидата есть шансы стать президентом. Есть еще одно правило: у действующего президента шансы на победу качественно больше, чем у новичка. Дело в том, что общественное мнение устроено так, что сохранить стабильность важнее неопределенности. Стабильность связана с действующим президентом, даже плохим, а нестабильность ассоциируется с новым человеком. Шансов у действующего всегда больше, потому что он попадает под традицию общественного сознания ничего не менять. Кроме того, у Байдена есть все шансы, потому что, по сути, своей победой он взял реванш классического американского истеблишмента, который на многие века до и после считает власть в Америке защищенной от чужих. Там очень не любит чужих, не важно, это Трамп или еще кто-то. Да и вообще, машина избирательной кампании имеет пул своих медийщиков, мозговых центров, которые разрабатывают кампанию Байдена.
К тому же, многие военные, работники спецслужб в той или иной мере больше зависимы от действующего президента, чем от нового. Так что шансы у Байдена хорошие. Ему и делать ничего не нужно. В основном, все американские президенты — биороботы, у которых все железо и софт предустановлены действующей командой, политическими правилами. В них загружаются только обновленные базы данных: что, где и когда сказать. Это очень видно на примере Байдена. У Трампа в публичных выступлениях было 40% собственных мыслей и 60% загружаемого командой республиканцев софта. У Байдена же 90% загружаемого софта, его нужно только озвучить. Это видно по всем его заявлениям и прекрасно просматривается в его большом выступлении в ходе ежегодного обращения к Конгрессу. Там изумительная работа политтехнологов: высчитаны алгоритмы и заполнены правильным контентом, логика, эмоции. Байден — идеальный биоробот.
— Вы назвали Байдена идеальным биороботом, но он то и дело попадает в скандалы, связанные с его поведением. Разве это не оттолкнет потенциальных избирателей?
— Знаете, не отпугнет. Да, он старый, уже приближается к 90 годам. Однако, в Америке, Израиле, арабском, азиатском мире есть свои общественные позиции по поводу старости. В США они одни из самых либеральных. Старость, отклонения в здоровье — это, конечно, критерий, но не критически важный. Для американцев значима цена бензина, возможность найти работу, быстро выплатить ипотеку. Для рядового гражданина это более важно, чем то, здоровается Байден с воздухом или нет.
— Однако же, именно при Джо Байдене инфляция побила рекорд последних 40 лет.
— Это верно. Года назад цены на бензин менялись, как значки на барабанах автомата однорукий бандит: утром, в обед и вечером были разные цены. Тут все зависит от того, насколько злопамятны американцы. Могут и не простить ту глупость, когда Байден заявил, что ценами на бензин управляет Владимир Путин. Все смеялись над этими словами. Я бы не стал говорить, что Байден идеальный кандидат и точно победит. У него больше шансов повторить свой результат. Трамп не придумает никакой новой программы. Он может избираться только по ковбойской технологии — уничтожении действующего президента, жестко акцентируя внимание на его недостатках. Тактика простая: 90% — уничтожение, 10% — какая-то позитивная повестка для граждан.
— Трамп заявил, что «в американской политике не было никого более продажного и нечестного», чем Джо Байден. На ваш взгляд, чем он руководствовался, делая такое заявление?
— Семья Байдена очень богата. Они миллиардеры. Понятно, что, как политику, Байдену нельзя быть миллиардером, но ресурсы у этой семьи огромные. Понятно, что в рамках требований законодательства у него все чисто. Что же касается «продажности», все президенты США нарушали правила на пути к креслу в Белом доме: рисковали, банкротились, возрождались из пепла, договаривались с союзниками, уничтожали законными и незаконными способами конкурентов по бизнесу, в политике. Смотрите сериал «Карточный домик», пусть это и художественный вымысел, но там все верно показано. Байден ничем не отличается. Больше ли он коррумпирован, чем Трамп, нет. Все президенты США в том или ином виде коррумпированы, всегда были и будут. Параметр честности не является критерием статуса президента.
— Что вы думаете о заявлении Дональда Трампа о том, что второй президентский срок Джо Байдена обернется для США новой Великой депрессией.
— Любой президент может это сделать. Я не оправдываю Байдена. Я хочу, чтобы вы увидели уникальность ситуации противостояния Байдена и Трампа. Трамп не использует ничего нового, что не делали бы остальные в борьбе с другим кандидатом в президенты. За прошедшее время он так и не сформировал вокруг себя элиту. Видно, что его немного поддерживают. Например, некоторые СМИ. В период своего правления он попробовал расколоть лагерь противников, но стена американского истеблишмента показала прочность. Сейчас в политической борьбе стали использоваться более беспредельные методы. Американская политическая конкуренция все-таки вошла в мировой тренд и стала почти такой же беспредельной, как турецкая, африканская. Трудно представить, на что они не готовы пойти, кроме, разве что, физического устранения. Пока что это красная линия.
В остальном используется все: провокации, фейки, грязное белье. Этот используют против Трампа, и он тоже к этому прибегает. Уникальность сегодняшнего внутриполитического конфликта в США заключается только в том, что расширяется использование в тактику ведения этой борьбы. Американцы долго открещивались от подобного, мол, это пусть будет там у арабов. Теперь стали действовать как многие жесткие режимы. Стало работать правило — цель оправдывает средства. Еще пять-десять лет назад в США так не думали. Теперь так действуют и демократы, и республиканцы. Это же одна батарейка, просто полюсы разные.