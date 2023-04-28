Коррупция и беспредел элит: почему президент США Джо Байден может вновь выиграть выборы

— Есть стандартная политтехнологическая формула, которая гласит: на старте избирательной кампании у каждого зарегистрированного кандидата есть шансы стать президентом. Есть еще одно правило: у действующего президента шансы на победу качественно больше, чем у новичка. Дело в том, что общественное мнение устроено так, что сохранить стабильность важнее неопределенности. Стабильность связана с действующим президентом, даже плохим, а нестабильность ассоциируется с новым человеком. Шансов у действующего всегда больше, потому что он попадает под традицию общественного сознания ничего не менять. Кроме того, у Байдена есть все шансы, потому что, по сути, своей победой он взял реванш классического американского истеблишмента, который на многие века до и после считает власть в Америке защищенной от чужих. Там очень не любит чужих, не важно, это Трамп или еще кто-то. Да и вообще, машина избирательной кампании имеет пул своих медийщиков, мозговых центров, которые разрабатывают кампанию Байдена.