ВВП Евросоюза в первом квартале замедлился до 1,3 процента в годовом выражении

Рост внутреннего валового продукта 20 стран еврозоны замедлился в первом квартале 2023 года до 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В квартальном выражении падение наблюдается до 0,1%. Опрошенные порталом DailyFX заявили, что ожидали показатели на уровне 1,4% и 0,2% соответственно.
Годовой показатель за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%. В квартальном выражении в тот период наблюдалась нулевая динамика.
Совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,3%. В четвертом квартале наблюдался годовой рост на 1,7% и снижение на 0,1%.
Ранее в МВФ заявили, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось.