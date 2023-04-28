Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном увеличении объема отрасли БПЛА до триллиона рублей

Объем российской отрасли беспилотной авиации может вырасти до триллиона рублей, заявил президент Владимир Путин во время встречи с представителями компаний, работающих в сфере БПЛА.
Во время мероприятия в парке «Руднево», российский лидер подчеркнул важность производства беспилотных аппаратов, сообщает пресс-служба президента. По словам Владимира Путина, развитие отрасли БПЛА важно не только для военных нужд, но и для многих других сфер экономики.
Позже президент провел совещание по вопросу развития отрасли беспилотной авиации. Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что к 2026 году российские компании смогут обеспечить 52% внутреннего спроса в БПЛА.
Ранее стало известно о выделении отдельных частот сотовых сетей для управления беспилотниками. Минцифры работает над этим совместно с операторами связи и Государственной комиссией по радиочастотам.