Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном увеличении объема отрасли БПЛА до триллиона рублей

Во время мероприятия в парке «Руднево», российский лидер подчеркнул важность производства беспилотных аппаратов, сообщает пресс-служба президента. По словам Владимира Путина, развитие отрасли БПЛА важно не только для военных нужд, но и для многих других сфер экономики.