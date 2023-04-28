Доллар за месяц обогнал юань и стал самой торгуемой валютой в России

Кроме того, в апреле снизился общий спрос на народную валюту Китая. Экономист Мария Никишова отметила, что инвесторы засомневались в росте экономики КНР. Причина этому стало то, что в течение этой недели китайская валюта успела подешеветь по отношению к доллару. Как заявляет Центробанк, по данным на 28 апреля, курс доллара — 81,56 рубля, а юань — 11,76 рубля.