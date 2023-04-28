Доллар за месяц обогнал юань и стал самой торгуемой валютой в России

Американский доллар стал самой торгуемой валютой на Московской бирже. Его доля составляет 40% от общего объема операций. Об это сообщает 360.
После торгов 27 апреля стало понятно, что доллар обогнал юань. Объем торговли долларом достиг 91 миллиарда рублей. Так он превысил китайский юань на три миллиарда рублей.
Финансовый аналитик Андрей Кочетков связал такую активность с тем, что зарубежные компании стали выходить из отечественных активов. В прошлом месяце договоры подписали Inditex и Shell, а также Uber.
Кроме того, в апреле снизился общий спрос на народную валюту Китая. Экономист Мария Никишова отметила, что инвесторы засомневались в росте экономики КНР. Причина этому стало то, что в течение этой недели китайская валюта успела подешеветь по отношению к доллару. Как заявляет Центробанк, по данным на 28 апреля, курс доллара — 81,56 рубля, а юань — 11,76 рубля.
Ранее эксперт Вячеслав Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие 10 лет.