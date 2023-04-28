В Петербурге лже-экскурсовод изнасиловал малолетнюю внучку сожительницы

Мужчина со шрамом изнасиловал москвичку в Петербурге. На данный момент правоохранители ищут правонарушителя.
В полицию обратилась сама пострадавшая. Как сообщила 20-летняя девушка, 27 апреля она вышла из кафе на канале Грибоедова и познакомилась с россиянином.
Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, он предложил покататься по городу. В результате чего злоумышленник со шрамом направился к железнодорожной станции Бронка и там изнасиловал спутницу. После инцидента ее высадили в Ломоносове.
Жертва смогла описать насильника: мужчина с бородой, короткой стрижкой, шрамом от уха до затылка и в черном костюме. Правоохранители проводят доследственную проверку. Мужчина на данный момент не найден.
Ранее стало известно, что жительница Адыгеи 5 лет насиловала собственную младшую сестру, когда мать уходила из дома. На момент совершения первого акта ребенку было 4 года. Виновница уже была судима за покушение на убийство.