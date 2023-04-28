Глава СБР Мухаммад Дагло обсудил с премьером Эфиопии Абием Ахмедом ситуацию в Судане

Хартум, 28 апреля. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел телефонный разговор с командующим Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане генералом Мухаммадом Хамданом Дагло (Хамедти). Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с нынешним вооруженным конфликтом в восточноафриканском государстве.
Об этом сообщил глава СБР на своей странице в соцсети. По его словам, Абий Ахмед проявил заинтересованность в оказании поддержки для разрешения текущей ситуации.
«Премьер-министр Эфиопии подчеркнул важность урегулирования кризиса для стабильности Судана и региона. Он выразил полную солидарность с нашим народом и необходимость учитывать выбор людей, сообщив о готовности своей страны оказать всестороннюю помощь для преодоления существующего кризиса», — добавил Дагло.
Ранее командующий СБР обсудил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом вопросы урегулирования ситуации в Судане. Об этом Мухаммад Хамдан Дагло также лично сообщил на своей странице.