Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Заявки на компенсацию для восстановления после обстрелов подали 26 белгородских компаний

Общество
Заявки на компенсацию для восстановления после обстрелов подали 26 белгородских компаний

Заявления на получение денежных средств для восстановления предприятий в Белгородской области подали уже 26 пострадавших от обстрелов компаний. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как пишет ИА «Бел.Ру», на поддержку в восстановлении предпринимательской деятельности выделили из федерального бюджета 800 млн рублей. Деньги уже поступили в региональный бюджет. Губернатор выразил надежду, что восстановленные производства начнут открывать уже в конце текущего года.

Прием документации на восстановление пострадавшего от обстрела бизнеса осуществляет региональное минэкономразвития. Полученные средства можно будет расходовать в том числе на строительство, ремонтные работы, закупку сырья или требуемых товаров, но запрещается тратить на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.

В перечне пострадавших от обстрелов значится 100 бизнесменов из Белгородского района и Шебекинского горокруга. Первые выплаты начнутся уже в мае, поделился чиновник.
белгородская область восстановление предприятий компенсация
Военкоры ФАН