Заявки на компенсацию для восстановления после обстрелов подали 26 белгородских компаний

Прием документации на восстановление пострадавшего от обстрела бизнеса осуществляет региональное минэкономразвития. Полученные средства можно будет расходовать в том числе на строительство, ремонтные работы, закупку сырья или требуемых товаров, но запрещается тратить на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.