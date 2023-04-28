Заявки на компенсацию для восстановления после обстрелов подали 26 белгородских компаний

Заявления на получение денежных средств для восстановления предприятий в Белгородской области подали уже 26 пострадавших от обстрелов компаний. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Как пишет ИА «Бел.Ру», на поддержку в восстановлении предпринимательской деятельности выделили из федерального бюджета 800 млн рублей. Деньги уже поступили в региональный бюджет. Губернатор выразил надежду, что восстановленные производства начнут открывать уже в конце текущего года.
Прием документации на восстановление пострадавшего от обстрела бизнеса осуществляет региональное минэкономразвития. Полученные средства можно будет расходовать в том числе на строительство, ремонтные работы, закупку сырья или требуемых товаров, но запрещается тратить на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.
В перечне пострадавших от обстрелов значится 100 бизнесменов из Белгородского района и Шебекинского горокруга. Первые выплаты начнутся уже в мае, поделился чиновник.