Российские страховщики сообщили о просроченном ОСАГО у 10% автовладельцев

Десятая часть автовладельцев забывают о продлении полисов обязательного страхования.Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Альфастрахование». Основной причиной страховщики назвали забывчивость своих клиентов.
Глава департамента обязательных видов страхования компании «Альфастрахование» Роман Лободин рассказал о причинах забывчивости клиентов. По его словам, в около 600 тысяч клиентов компании продлевают ОСАГО с опозданием.
«Клиенты банально забывают, болеют, уезжают и т.д. И это в случае с годовым полисом, который покупается один раз», — отметил Лободин.
Ранее в Российском союзе страховщиков сообщили о планах по проверке наличия полиса обязательного страхования с помощью камер.