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ФАН публикует кадры последствий обстрела жилых домов в Донецке со стороны ВСУ

Происшествия

Украинская сторона обстреляла Ворошиловский район Донецка. Боевики ВСУ задействовали РЗСО и выпустили сразу две ракеты по населенному пункту. ФАН публикует видео с места происшествия.

ФАН публикует кадры последствий обстрела жилых домов в Донецке со стороны ВСУ

На кадрах видны разрушительные последствия удара украинских боевиков. Из-за обстрела сильно повреждены жилые постройки, а у близлежащего транспорта и вовсе выбило стекла.

Уточняется, что ВСУ обстреляли Донецк около 12:00 по московскому времени. Снаряды боевиков упали на улице Горького, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что прилеты зафиксированы рядом с Дворцом бракосочетания. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.
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