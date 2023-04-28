ФАН публикует кадры последствий обстрела жилых домов в Донецке со стороны ВСУ

Украинская сторона обстреляла Ворошиловский район Донецка. Боевики ВСУ задействовали РЗСО и выпустили сразу две ракеты по населенному пункту. ФАН публикует видео с места происшествия.
На кадрах видны разрушительные последствия удара украинских боевиков. Из-за обстрела сильно повреждены жилые постройки, а у близлежащего транспорта и вовсе выбило стекла.
Уточняется, что ВСУ обстреляли Донецк около 12:00 по московскому времени. Снаряды боевиков упали на улице Горького, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что прилеты зафиксированы рядом с Дворцом бракосочетания. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.