Специалист Федор Васильев дал совет, как быстро и бюджетно построить летнюю баню

Для слабой, влажной и просадочной почвы идеально подходит свайно-винтовой фундамент, отметил собеседник ФАН. Однако, здесь требуется больше финансовых затрат и специальной техники. Главным плюсом такого фундамента считается большая площадь и вес постройки. Из минусов можно выделить неспособность долго противостоять агрессивным химическим веществам, которые находятся в грунте, а также недостаточный иммунитет к коррозии. Но, если не имеет значения столетний срок службы — этот вариант вполне подойдет.