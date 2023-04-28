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Специалист Федор Васильев дал совет, как быстро и бюджетно построить летнюю баню

Общество
Специалист Федор Васильев дал совет, как быстро и бюджетно построить летнюю баню

Нередки случаи, когда при обустройстве собственного участка люди теряются в перипетиях вариантов: как построить качественную и, при этом, бюджетную баню.

Ни для кого не секрет, что любая постройка начинается с фундамента, и баня здесь – не исключение. Как выбрать прочный фундамент, который будет по карману каждому? Основатель и генеральный директор АО «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с корреспондентом ФАН дал несколько советов владельцам дачных участков.

«Вариантов постройки существует немало, однако, остановимся на недорогом и качественном варианте – столбчатый фундамент. Для его сооружения мастера используют столбы. Их необходимо заглубить в грунт, после чего соединить между собой балками из железобетона. Такой тип очень популярен в частных домах и дачных участках», – сообщил Васильев.

Столбчатое основание бани способно выдержать два этажа с легкими стенами. Если выбор собственника нацелен на деревянную каркасную основу, то столбчатый фундамент, по мнению собеседника ФАН, подойдет больше.

«При создании столбов используются различные материалы. Для небольшой бани – это древесина сосны, дуба или бетон. В случае с кирпичной баней акцент ставится на кирпиче и бетоне. Для сооружения на основе тяжелых железобетонных перекрытий и кирпича лучше использовать природный камень», – отметил эксперт.

При этом любая разновидность постройки обладает рядом минусов и плюсов. Из недостатков можно выделить: исключение вариантов обустройства цокольного и подвального этажей, а также склонность данной конструкции к горизонтальному передвижению.

Специалист Федор Васильев дал совет, как быстро и бюджетно построить летнюю баню

Преимущества столбчатого фундамента:

— экономия времени на возведение бани;

— экономия средств в сравнении с другими аналогами;

— экономия на задействование дополнительных рук и спецтехники;

— нестабильный грунт не является помехой;

— немалая глубина промерзания.

Для слабой, влажной и просадочной почвы идеально подходит свайно-винтовой фундамент, отметил собеседник ФАН. Однако, здесь требуется больше финансовых затрат и специальной техники. Главным плюсом такого фундамента считается большая площадь и вес постройки. Из минусов можно выделить неспособность долго противостоять агрессивным химическим веществам, которые находятся в грунте, а также недостаточный иммунитет к коррозии. Но, если не имеет значения столетний срок службы — этот вариант вполне подойдет.

«Главная роль в разумном выборе отводится качеству материалов, типу грунта, оценке наличию грунтовых вод, степени промерзания почвы и максимальному уровню нагрузки на основания. Если проигнорировать эти моменты — не исключены трудности в достижении нужного результата, вплоть до разрушения здания. Чтобы этого избежать, делайте правильный выбор и доверяйте настоящим профессионалам», – заключил Федор Васильев.

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