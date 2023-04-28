Специалист Федор Васильев дал совет, как быстро и бюджетно построить летнюю баню

Нередки случаи, когда при обустройстве собственного участка люди теряются в перипетиях вариантов: как построить качественную и, при этом, бюджетную баню.
Ни для кого не секрет, что любая постройка начинается с фундамента, и баня здесь – не исключение. Как выбрать прочный фундамент, который будет по карману каждому? Основатель и генеральный директор АО «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с корреспондентом ФАН дал несколько советов владельцам дачных участков.
«Вариантов постройки существует немало, однако, остановимся на недорогом и качественном варианте – столбчатый фундамент. Для его сооружения мастера используют столбы. Их необходимо заглубить в грунт, после чего соединить между собой балками из железобетона. Такой тип очень популярен в частных домах и дачных участках», – сообщил Васильев.
Столбчатое основание бани способно выдержать два этажа с легкими стенами. Если выбор собственника нацелен на деревянную каркасную основу, то столбчатый фундамент, по мнению собеседника ФАН, подойдет больше.
«При создании столбов используются различные материалы. Для небольшой бани – это древесина сосны, дуба или бетон. В случае с кирпичной баней акцент ставится на кирпиче и бетоне. Для сооружения на основе тяжелых железобетонных перекрытий и кирпича лучше использовать природный камень», – отметил эксперт.
При этом любая разновидность постройки обладает рядом минусов и плюсов. Из недостатков можно выделить: исключение вариантов обустройства цокольного и подвального этажей, а также склонность данной конструкции к горизонтальному передвижению.
Преимущества столбчатого фундамента:
— экономия времени на возведение бани;
— экономия средств в сравнении с другими аналогами;
— экономия на задействование дополнительных рук и спецтехники;
— нестабильный грунт не является помехой;
— немалая глубина промерзания.
Для слабой, влажной и просадочной почвы идеально подходит свайно-винтовой фундамент, отметил собеседник ФАН. Однако, здесь требуется больше финансовых затрат и специальной техники. Главным плюсом такого фундамента считается большая площадь и вес постройки. Из минусов можно выделить неспособность долго противостоять агрессивным химическим веществам, которые находятся в грунте, а также недостаточный иммунитет к коррозии. Но, если не имеет значения столетний срок службы — этот вариант вполне подойдет.
«Главная роль в разумном выборе отводится качеству материалов, типу грунта, оценке наличию грунтовых вод, степени промерзания почвы и максимальному уровню нагрузки на основания. Если проигнорировать эти моменты — не исключены трудности в достижении нужного результата, вплоть до разрушения здания. Чтобы этого избежать, делайте правильный выбор и доверяйте настоящим профессионалам», – заключил Федор Васильев.
Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, как оспорить ошибочный штраф за растущие на даче токсичные растения.