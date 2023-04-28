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Комиссия спортсменов ОКР призвала обеспечить равноправный допуск россиян до соревнований

Спорт
Комиссия спортсменов ОКР призвала обеспечить равноправный допуск россиян до соревнований

Российских и белорусских атлетов нужно допустить до участия в международных турнирах без введения дополнительных требований и ограничений. Соответствующую рекомендацию разработала Комиссия спортсменов Олимпийского комитета РФ, говорится в заявлении пресс-службы организации.

Как указано в сообщении, введенные в отношении Москвы санкции способствуют разрушению спортивного движения. Более того, обесценивается сам дух Олимпийской хартии.

«Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения», — указали представители ОКР.

Меж тем биатлонист Дмитрий Васильев призвал отечественных атлетов не принимать участие в Играх в 2024 году. Двукратный чемпион ОИ отметил, что на соревнованиях будет просто-напросто небезопасно.
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