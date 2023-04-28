В Москве арестован ректор Всероссийской академии внешней торговли по делу о хищении 1 млн рублей

В столице арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева, его подозревают в хищении одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.
Стоит отметить, что Сергей Синельников-Мурылев является главой ВАВТ с 2007 года. По предварительной информации известно, что его задержали 27 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности. Были проведены обыски на даче, в доме и в офисе ректора.
В настоящий момент подозреваемый находится под домашним арестом. Ему вменяется обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ранее европейские прокуроры допросили старшего советника главы ЦБ Ливана Марианну Хоайек в рамках уголовного дела против председателя ЦБ Риада Саламе, которого подозревают в хищении миллионов долларов.