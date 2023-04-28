Депутаты от ЛДПР предложили привязать сумму автомобильных штрафов к МРОТ

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР внесли предложение о расчете автомобильных штрафов на основе МРОТ. Об этом говорится в законопроекте.
На данный момент документ был отправлен для получения отзыва. Один из авторов законопроекта отметил, что, из-за несовершенности систем фото- и видеофиксации нарушений, россияне могут получить штрафы, превышающие МРОТ.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее правительство России предложило взимать 30% НДФЛ с уехавших за рубеж работников. Отмечается, что вступить законопроект в силу должен с первого января 2024 года.