Росфинмониторинг внес обвиняемую в теракте в Петербурге Трепову в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов Дарью Трепову✱, обвиняемую по делу о террористической атаке в Санкт-Петербурге.
Также в перечень террористов Росфинмониторинга внесен Юрий Денисов. По версии следствия, он дал Треповой взрывное устройство.
Стоит напомнить, что 24 апреля Москве прошло очередное слушание по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Передавшая журналисту статуэтку с бомбой Трепова заявила, что полностью раскаялась в содеянном.
Ранее Московский городской суд признал арест обвиняемой в теракте Дарьи Треповой законным и оставил ее в СИЗО.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России