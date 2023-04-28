Правоохранители провели обыски у замдиректора «Комитета против пыток»* Ольги Садовской

По сообщениям правоохранительных органов, мероприятия проводились в квартире женщины в Нижнем Новгороде. На данный момент представители Следственного комитета выясняют, как Садовской удалось получить такой груз и почему он не был поставлен на учет. Подобное грозит возбуждением уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение боеприпасов»).