Правоохранители провели обыски у замдиректора «Комитета против пыток»* Ольги Садовской

Правоохранители провели обыски у замдиректора «Комитета против пыток»✱ (является организацией-иноагентом на территории РФ) Ольги Садовской. В ее квартире были обнаружены патроны.
По сообщениям правоохранительных органов, мероприятия проводились в квартире женщины в Нижнем Новгороде. На данный момент представители Следственного комитета выясняют, как Садовской удалось получить такой груз и почему он не был поставлен на учет. Подобное грозит возбуждением уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение боеприпасов»).
Ранее обыски проходили в загородном доме блогера Елены Блиновской. В рамках мероприятий представители органов были обнаружены многочисленные брендовые сумки и украшения. Также была найдена дорогостоящая одежда.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами