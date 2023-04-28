Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правоохранители провели обыски у замдиректора «Комитета против пыток»* Ольги Садовской

Происшествия
Правоохранители провели обыски у замдиректора «Комитета против пыток»* Ольги Садовской

Правоохранители провели обыски у замдиректора «Комитета против пыток»✱ (является организацией-иноагентом на территории РФ) Ольги Садовской. В ее квартире были обнаружены патроны.

По сообщениям правоохранительных органов, мероприятия проводились в квартире женщины в Нижнем Новгороде. На данный момент представители Следственного комитета выясняют, как Садовской удалось получить такой груз и почему он не был поставлен на учет. Подобное грозит возбуждением уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение боеприпасов»).

Ранее обыски проходили в загородном доме блогера Елены Блиновской. В рамках мероприятий представители органов были обнаружены многочисленные брендовые сумки и украшения. Также была найдена дорогостоящая одежда.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
комитет против пыток обыски ольга садовская
Военкоры ФАН