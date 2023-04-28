В Госдуме поддержали механизм одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков

Центробанк предложил новый механизм урегулирования проблемной задолженности заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, перед несколькими кредиторами.
В соответствии с нововведением, получатель ссуды, например, при потере работы или в связи с длительной болезнью сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности по взятым кредитам. При этом он должен указать и другие банки, которые выдали ему взаймы деньги. Эти финансовые организации смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в разговоре с корреспондентом ФАН отметил, что предложенный механизм может быть весьма эффективным при условии добросовестного взаимодействия между кредитно-финансовыми организациями.
Парламентарий напомнил, что гражданин также может по согласованию с банком, в котором взят кредит, «перенести» кредит в другой банк путем рефинансирования, но предупредил о рисках.
«В условиях кризиса необходима стабильность, поэтому важно, чтобы перераспределение поступающих от заемщиков средств не сказалось негативно на финансовом положении банков и не привело к тому, чтобы проблемы одних кредиторов решались за счет других», — сказал депутат.
Ранее Госдума приняла закон, расширяющий кредитные каникулы для созаемщиков граждан России, мобилизованных на военную службу. В настоящее время закон предусматривает право на приостановление кредитных обязательств военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, а также членам их семьи. Однако на практике встречаются случаи, когда будущий мобилизованный берет кредит совместно с родителями или другими лицами.