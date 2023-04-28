В Госдуме поддержали механизм одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков

В соответствии с нововведением, получатель ссуды, например, при потере работы или в связи с длительной болезнью сможет обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности по взятым кредитам. При этом он должен указать и другие банки, которые выдали ему взаймы деньги. Эти финансовые организации смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.