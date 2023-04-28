Исполнительный директор MedPoint24 Владимиров перечислил плюсы дистанционного медосмотра водителей

Исполнительный директор MedPoint24 Максим Владимиров рассказал о достоинствах дистанционного медосмотра водителей. Об этом сообщает телеканал «360».
Многие владельцы и гендиректоры крупные ретейлеров нуждаются в упрощении медосмотров водителей. Они хотят стремиться ускорить и удешевить процесс, не забыв про права работников. Владимиров уверен, что его фирма MedPoint24 поможет уладить этот вопрос.
Эта система автоматизированных медосмотров способна проверить показатели здоровья сотрудника за три минуты. Подделать итоги проверки невозможно. С такой системой дороги станут намного безопаснее.
Плюсов системы МedPoint24 множество. В этом уже убедились водители сети гипермаркетов «Лента», отметил начальник автохозяйства компании Игорь Копылов. Сначала им было непривычно, но спустя время дистанционная процедура стала для них обыденным делом — они стали приходить на медосмотр с удовольствием.
«Все это быстро, качественно», — подчеркнул Копылов.
Ранее российские таксисты обратились в Минтранс с просьбой. Они хотят отмены обязательных медосмотров на три года.