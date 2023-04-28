Официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что миссия по безопасности ЕС будет управлять Молдавией

Миссия по безопасности Евросоюза будет фактически управлять Молдавией из Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что миссия вряд ли посодействует стабилизации ситуации в стране. По ее словам, «вывеска» не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители Евросоюза.
Захарова указала, что Евросоюз давно стал геополитическим инструментом США. Брюссель предпринимает конфронтационные действия против Москвы.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана, который заявил, что президент России Владимир Путин и официальные лица не смогут въехать в республику.