ФАН: Менеджеры Блиновской во время суда продолжают запись «уцененного» вебинара «Муж на диване»

Менеджеры Блиновской во время суда все еще записывают людей на вебинар по возврату супруга «Муж на диване», сообщает источник. Последняя покупка курса была совершена сегодня, в 10 часов утра. Отмечается, что стоимость вебинара снизилась с 9890 до 4900 рублей.