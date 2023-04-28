ФАН: Менеджеры Блиновской во время суда продолжают запись «уцененного» вебинара «Муж на диване»

Источник ФАН передал, что менеджеры Елены Блиновской во время судебного процесса продолжают запись на вебинар блогерши «Муж на диване».
Менеджеры Блиновской во время суда все еще записывают людей на вебинар по возврату супруга «Муж на диване», сообщает источник. Последняя покупка курса была совершена сегодня, в 10 часов утра. Отмечается, что стоимость вебинара снизилась с 9890 до 4900 рублей.
Прежде блоггерша обвинялась в неуплате налогов в суммарном размере более 918 миллионов рублей. Ее задержали во время попытки совершить побег из России.
Ранее сообщалось, что Блиновская собиралась улететь из России в Казахстан утром 27 апреля.