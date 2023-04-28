Житель Тюменской области попал металлической трубой по голове мальчика

По версии следствия, задержанный 36-летний сельский житель Вагайского района на улице поздним вечером вступил в конфликт с несовершеннолетним мальчиком. Во время ссоры он схватил с земли кусок валявшейся металлической трубы и бросил его в сторону ребенка, сообщает «Мегатюмень».