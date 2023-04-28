Житель Тюменской области попал металлической трубой по голове мальчика

Сотрудники СУ СК России по Тюменской области расследуют уголовное дело о нанесении вреда здоровью ребенку.
По версии следствия, задержанный 36-летний сельский житель Вагайского района на улице поздним вечером вступил в конфликт с несовершеннолетним мальчиком. Во время ссоры он схватил с земли кусок валявшейся металлической трубы и бросил его в сторону ребенка, сообщает «Мегатюмень».
Труба угодила мальчику прямо в голову. Потерпевший получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью». Расследование инцидента продолжается.