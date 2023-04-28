Afrique Media: активизация боевиков в Мали напрямую связана с грядущим голосованием за продление мандата МИНУСМА

Бамако, 28 апреля. Тенденция активизации вооруженных групп наблюдается в Мали перед ежегодным заседанием о решении продления мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА). К такому выводу пришли журналисты издания Afrique Media.
По мнению военного эксперта Адама Тембли, в преддверии резолюции о статусе миссии в африканской республике ситуация с безопасностью ухудшается из года в год. Так, в прошлом году боевики атаковали одновременно три военные базы Вооруженных сил Мали (FAMa) в Севаре, Бафо и Нионо.
Тембли также считает, что террористические атаки неслучайны и организуются намеренно для того, чтобы оправдать нахождение миротворцев МИНУСМА на территории государства. Эксперт уверен, что национальная армия готова противостоять терроризму без участия миссии ООН, поскольку она укрепила свои силы и боевой потенциал. Правительство республики намерено защищать суверенитет и интересы страны.
Ранее МИД Мали ввел ограничение на передвижение контингента МИНУСМА по территории государства. Причиной этого стала возрастающая преступность среди самих миротворцев. Их обвиняют в контрабанде природных ресурсов, насилии и даже убийствах мирных граждан.