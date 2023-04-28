Afrique Media: активизация боевиков в Мали напрямую связана с грядущим голосованием за продление мандата МИНУСМА

По мнению военного эксперта Адама Тембли, в преддверии резолюции о статусе миссии в африканской республике ситуация с безопасностью ухудшается из года в год. Так, в прошлом году боевики атаковали одновременно три военные базы Вооруженных сил Мали (FAMa) в Севаре, Бафо и Нионо.