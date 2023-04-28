Власти Ижевска направили на борьбу с борщевиком полмиллиона рублей

Борьба с борщевиком Сосновского с началом сезона продолжается в Ижевске. Об этом проинформировали в администрация столицы Удмуртии.
Как пишет ИА «Сусанин», одной из проблемных локаций является Ярушкинский дендропарк, где с вредным растением боролись и в прошлом году. Теперь для борьбы с борщевиком будут использовать новый метод, который включает три этапа: покос, перепахивание и засев.
Сначала обрабатываются прилегающие к тропинкам зоны. Это следует сделать до того, как растение сбросит новые семена, заметил глава Управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов.
Всего в городе борщевик планируют уничтожить на территории в 6 га, в том числе по заявкам местных жителей. Для этого по контракту предусмотрено 500 000 рублей. Кроме того, с начала этого года за непринятие мер по борьбе с борщевиком собственников земельных участков будут штрафовать, предупредили в администрации Ижевска.