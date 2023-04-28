Власти Ижевска направили на борьбу с борщевиком полмиллиона рублей

Всего в городе борщевик планируют уничтожить на территории в 6 га, в том числе по заявкам местных жителей. Для этого по контракту предусмотрено 500 000 рублей. Кроме того, с начала этого года за непринятие мер по борьбе с борщевиком собственников земельных участков будут штрафовать, предупредили в администрации Ижевска.