Более тысячи жителей Херсонской области написали «Диктант Победы»

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, российские волонтеры организовали в регионе 65 площадок в рамках международной патриотической акции «Диктант Победы».
Накануне по всему региону школьники, студенты, общественные активисты и просто любители истории сели за парты, чтобы ответить на вопросы.
«Наша историческая память в любые, а особенно в тяжелые времена, становится тем фундаментом, тем связующим элементом, который помогает преодолеть любые трудности и преграды. Общая память народа делает из нас, граждан большого и сильного государства Россия, единый монолит. «Диктант Победы» — та нить, которая сплетает, сшивает наши семьи и поколения. Мы очень гордимся тем, что так много жителей Херсонщины присоединились к акции, это порядка тысячи двухсот человек совершенно разного возраста и профессий», — отметил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Диктант прошел в форме тестирования. Задания были посвящены событиям Великой Отечественной войны и Нюрнбергскому процессу. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, а также прорыв блокады Ленинграда.
«Диктант Победы» включал два варианта по 25 вопросов в каждом. На выполнение заданий было отведено ровно 45 минут. В школе № 4 города Геническа в акции участвовали школьники 8-9 классов. А в Херсонском техническом университете к акции присоединились местные общественные активисты, такие как жительница Геническа Галина Райко.
«Мы чувствуем гордость за то, что мы — теперь неотъемлемая часть большой страны. Участие в таких акциях помогает восстановить в памяти события, почти забытые за годы украинской власти. Таким образом мы пробуждаем нашу историческую и генетическую память. Потому что киевские власти годами занимались тем, чтобы все это стереть, переписать и разрушить. А народ, который не знает своей реальной истории, рано или поздно погибнет», – рассказала Галина Райко.
«Диктант Победы» – молодое, но уже полюбившееся россиянам образовательное мероприятие. Организаторами акции выступили Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.