Противоборствующие силы Судана объявили пятое перемирие на 72 часа

Хартум, 28 апреля. Вооруженные силы республики и Силы быстрого реагирования (СБР) объявили о своем согласии продлить гуманитарное перемирие еще на 72 часа, пишут арабские СМИ.
При посредничестве США и Саудовской Аравии противоборствующие стороны договорились остановить боестолкновения на 72 часа. Целью соглашения стало открытие гуманитарных коридоров и облегчение передвижения граждан, местных жителей и эвакуации дипломатических миссий.
«Мы согласны продлить перемирие в знак признания условий, в которых оказались наши достойные люди, и для облегчения эвакуации дипломатических миссий и иностранных граждан», — говорится в заявлении СБР.
Однако, несмотря на режим прекращения огня, стороны продолжают наносить удары. Основываясь на происходящем, Белый дом исключил улучшение ситуации в Хартуме и призвал своих граждан покинуть страну в течение 48 часов.
Неутихающие военные действия в Судане вынудили многие зарубежные государства эвакуировать своих граждан или сотрудников посольств по суше, воздуху и морю. Соответствующие меры приняли уже более 25 стран.