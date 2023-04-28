Курс евро опустился ниже 89 рублей на Мосбирже впервые с 11 апреля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые за две недели. Об этом свидетельствуют данные торгов, открывшихся в пятницу.
Согласно имеющейся информации, в последний раз подобное происходило 11 апреля. При этом в 11:29 по московскому времени стоимость европейскою валюты снизилась на 0,82 процента и составила 88,9875 рубля.
После этого падение курса евро незначительно замедлилось. По состоянию на 11:35 цена увеличилась до 89,13 рубля.
Одновременно с этим стоимость доллара составила 81,22 рубля, уменьшившись на 17 копеек. Юань, в свою очередь, подешевел на 2 копейки до 11,689 рубля.
Меж тем стало известно о повышении цен на нефть марки Brent до 79,02 доллара за баррель. Согласно сведениям лондонской биржи ICE Futures, показатель увеличился на 0,83 процента по сравнению с предыдущим значением.