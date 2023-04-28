Министр обороны ФРГ Писториус: Поставки на Украину танков Leopard 1 начнутся в середине 2023 года

Глава военного ведомства подчеркнул, что во время встречи на базе Рамштайн в ФРГ была достигнута договоренность о подготовке центра технического обслуживания танков Leopard 2 на территории Польши. Также отмечается, что на Украину также прибыли 18 танков Leopard 2A6, которые ранее обещала Германия.