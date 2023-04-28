В США обнаружили уязвимость в производстве 155-миллиметровых боеприпасов после взрыва завода в Луизиане

Военная промышленность в США столкнулась с проблемами при производстве 155- миллиметровых боеприпасов. Причиной тому стал взрыв на заводе в Луизиане, который специализировался на черном порохе.
Объект оказался последним в своем роде в Соединенных Штатах. Военную промышленность в стране «оптимизировали» таким образом, что многие детали производили только в конкретном месте. Например, одна компания занимается двигателями для ПРТК Javelin, в то время как другая фирма отвечает за титановые отливки для гаубиц, пишет газета WSJ.
Взрыв на заводе в Луизиане в 2021 году стал подтверждением уязвимости подобной стратегии Пентагона, констатировали журналисты. Они также сообщили о нехватке 155-миллимитровых снарядов в США после выхода объекта из строя.
Проблемы с поставками компонентов для производства боеприпасов в Соединенных Штатах также возникли из-за неготовности военно-промышленного комплекса штатов к интенсивным поставкам вооружения. Однако Вашингтон не останется без боекомплектов. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.