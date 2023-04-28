В США обнаружили уязвимость в производстве 155-миллиметровых боеприпасов после взрыва завода в Луизиане

Объект оказался последним в своем роде в Соединенных Штатах. Военную промышленность в стране «оптимизировали» таким образом, что многие детали производили только в конкретном месте. Например, одна компания занимается двигателями для ПРТК Javelin, в то время как другая фирма отвечает за титановые отливки для гаубиц, пишет газета WSJ.