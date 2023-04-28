Вооруженный конфликт в Судане может значительно усилить экономический кризис в стране

Глава Совета директоров Moody's Джон Уолш предоставил отчет аналитиков компании. Он заявил, что если вооруженные столкновения перерастут в затяжную гражданскую войну, разрушение социальной и физической инфраструктуры будет иметь долгосрочный финансовый ущерб для Хартума.