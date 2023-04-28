Вооруженный конфликт в Судане может значительно усилить экономический кризис в стране

Хартум, 28 апреля. Международное рейтинговое агентство (Moody's) считает, что разрушение социальной и физической инфраструктуры в Судане приведет к длительным экономическим последствиям. Об этом сообщает The National News.
Глава Совета директоров Moody's Джон Уолш предоставил отчет аналитиков компании. Он заявил, что если вооруженные столкновения перерастут в затяжную гражданскую войну, разрушение социальной и физической инфраструктуры будет иметь долгосрочный финансовый ущерб для Хартума.
«Боевые действия нанесли значительный ущерб основной инфраструктуре в Судане, такой как международный аэропорт, больницы и школы, и вынудили приостановить большую часть экономической деятельности и государственных предприятий, поскольку гражданские лица укрываются в своих домах», — добавил Уолш.
Аналитики Moody's считают, что последствия бушующего в Судане военного конфликта повлияют на качество активов Многостороннего банка развития (МБР) в стране, а общий объем неработающих кредитов приведет к снижению их ликвидности.
«Восточноафриканская страна сталкивается с наихудшим экономическим кризисом и приближается к международной изоляции», — сказано в заявлении.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в связи с нестабильной внутриполитической ситуацией в Судане Вооруженные силы Соединенных Штатов в любой момент могут принять участие в гражданской войне.