ВСУ обстреляли из РСЗО центр Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО Ворошиловский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем официальном Telegram-канале.
Предположительно, около 11:00 по центральному району выпустили два снаряда из ракетной системы залпового огня. По информации главы города, прилеты зафиксированы рядом с Дворцом бракосочетания.В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.
Ночью, 28 апреля, ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной республики по четырем направлениям с 00:00 по 02:30. Вооруженные силы Украины совершили обстрелы в направлении Васильевки, Егоровки, Новоселовки Второй, Яковлевки.