Ульяновские полицейские помогли пенсионеру с расстройством памяти

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области доставили домой потерявшегося пожилого жителя Ульяновска.
В отделение полиции позвонила 77-летняя жительница Ульяновска. По ее словам, ее 78-летний муж вышел погулять из дома в садовом товариществе около села Озерки Чердаклинского района, но до сих пор не вернулся обратно. Сотрудники местной ППС, находившиеся на маршруте патрулирования, сразу приступили к поиску пенсионера, сообщают «Главные новости Ульяновска».
Им удалось найти его в Заводском проезде на территории Заволжского района. Оказалось, что мужчина потерял ориентацию и не может вспомнить дорогу домой. Полицейские сначала доставили его в отдел внутренних дел, а потом отвезли к жене.