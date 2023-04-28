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Ульяновские полицейские помогли пенсионеру с расстройством памяти

Общество
Ульяновские полицейские помогли пенсионеру с расстройством памяти

Сотрудники УМВД России по Ульяновской области доставили домой потерявшегося пожилого жителя Ульяновска.

В отделение полиции позвонила 77-летняя жительница Ульяновска. По ее словам, ее 78-летний муж вышел погулять из дома в садовом товариществе около села Озерки Чердаклинского района, но до сих пор не вернулся обратно. Сотрудники местной ППС, находившиеся на маршруте патрулирования, сразу приступили к поиску пенсионера, сообщают «Главные новости Ульяновска».

Им удалось найти его в Заводском проезде на территории Заволжского района. Оказалось, что мужчина потерял ориентацию и не может вспомнить дорогу домой. Полицейские сначала доставили его в отдел внутренних дел, а потом отвезли к жене.
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