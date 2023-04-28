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Минфин РФ предложил засекретить зарубежное имущество России

Экономика
Минфин РФ предложил засекретить зарубежное имущество России

Министерство финансов России предложило создать засекреченный реестр зарубежного имущества страны, информируется на портале нормативно-правовых актов РФ.

Законопроект заключается в том, чтобы исключить данные о зарубежном федеральном владении из перечня Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В последствии предполагается вернуть их правообладателю и внести в засекреченный реестр.

Министерство также предложило упорядочить контроль Роимущества эффективного использования и гарантии сохранности государственного владения. Передается, что проверки органа могут быть плановыми и внеплановыми.

Ранее сообщалось, что Минфин самозанятым гражданам России не будет предоставлять право на налоговый вычет и другие соответствующие льготы.
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