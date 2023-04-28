«Люди словно обновляются»: певица Ирина Голд рассказала о влиянии музыкотерапии на психологическое состояние

С тех пор музыкальное искусство стало частью психотерапевтических и лечебных мероприятий. Были выявлены лечебные свойства классической музыки, установлена взаимосвязь между частотой звуковых колебаний и физиологических процессов человека. Лечебные возможности классической музыки заложены в основу музыкальной терапии. Оперная певица Ирина Голд рассказала корреспонденту ФАН, почему классическая музыка пользуется популярностью у беременных, полезно ли это для раннего развития малыша и как, в целом, терапия влияет на человека.