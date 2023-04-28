«Люди словно обновляются»: певица Ирина Голд рассказала о влиянии музыкотерапии на психологическое состояние

Музыкотерапия – это психологический метод регуляции состояния и настроения человека с помощью музыки.
Целебные особенности музыки, влияющие на духовное и физиологическое состояние человека, известны с давних времен: упоминание об этом нашли еще в папирусах Древнего Египта. В средневековье эта проблема изучалась в тесной связи с эмоционально-чувственными состояниями человека.
С тех пор музыкальное искусство стало частью психотерапевтических и лечебных мероприятий. Были выявлены лечебные свойства классической музыки, установлена взаимосвязь между частотой звуковых колебаний и физиологических процессов человека. Лечебные возможности классической музыки заложены в основу музыкальной терапии. Оперная певица Ирина Голд рассказала корреспонденту ФАН, почему классическая музыка пользуется популярностью у беременных, полезно ли это для раннего развития малыша и как, в целом, терапия влияет на человека.
«Возникает вопрос: каким образом происходят положительные изменения в организме человека? Материя музыки – это звук. Учеными установлена взаимосвязь между частотой звуковых колебаний и конкретными физиологическими процессами. Звук – это один из основных носителей информации, наиболее могущественный по силе воздействия на мозг человека. И неважно, о чем идет речь: шум на улице или концерт симфонической музыки», – объяснила Ирина Голд.
Все композиторы-классики относятся к определенным периодам, стилям и отличаются друг от друга. По мнению собеседницы ФАН, лучше слушать музыку тех композиторов, которая больше нравится. Восприятие классической вокальной музыки значительно отличается от инструментальной. Инструментальная музыка и романсы воспринимаются легче оперных арий.
«Классическая музыка положительно влияет на ребенка еще в период внутриутробного развития. Когда будущая мама слушает классическую музыку, происходит стимуляция физиологического и эмоционального развития плода. Это подтверждено экспериментами ученых: такие дети имеют значительно лучшие физические и интеллектуальные показатели», – отметила певица.
Из классической музыки будущей маме полезно слушать произведения Моцарта. Существует так называемый «Эффект Моцарта»: прослушивание произведений композитора положительно влияет на развитие интеллекта ребенка. Также полезно послушать Иоганнеса Брамса, Клода Дебюсси, Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Фридерика Шопена, Николло Паганини, Сергея Рахманинова, Михаила Глинку и других композиторов. Ирина Голд также рекомендует слушать инструментальные композиции современных авторов.
«Мои любимые композиторы – Моцарт и Рахманинов. У Моцарта очень изящная, шедевральная инструментальная музыка. Рахманинов безумно любил свою Родину, тосковал по ней, и его музыка отличается русскими мотивами. Также выделю Чайковского, его прекрасную инструментальную музыку и оперы», – рассказала певица.
Многочисленные исследования подтвердили, что классика не только создает ощущение психологического комфорта, но и развивает внимание, интеллект и творческие способности ребенка, а также помогает раскрыть внутренний потенциал, отметила собеседница ФАН. Под влиянием классической музыки происходит снижение психоэмоционального напряжения. Музыкотерапия способствует развитию гармоничной личности, влияет на эмоциональную сферу, чувственную сферу и интеллектуальные способности детей.
«Классическая музыка оказывает воздействие на психологическое и физиологическое состояние. Усилить эффект музыкотерапии можно с помощью ароматерапии, двигательных упражнений, живописи, поэзии, танца. Очень важно, чтобы классическое музыкальное произведение нравилось, воспринималось вами. Только в этом случае музыкотерапия даст положительный результат. В классической музыке есть вибрации, которые нормализуют эмоциональное состояние. Я часто слышала благодарные комментарии от публики после своих концертов, что несмотря на драматичность арий, у людей улучшается состояние. Люди будто бы обновляются. Поэтому музыкальная терапия и ее действия вполне реальны», – подытожила Ирина Голд.
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