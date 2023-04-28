Жители города Бор Нижегородской области подарили телефон заблудившемуся в лесу подростку

Как информирует сетевое издание «Живем в Нижнем», подросток 25 апреля отправился в лес искать свой потерянный мобильник и пропал. Ребенка принялись разыскивать волонтеры и полиция, однако ночные поиски не принесли результатов. Поэтому на следующий день по факту исчезновения мальчика правоохранители завели уголовное дело.