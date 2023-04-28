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Жители города Бор Нижегородской области подарили телефон заблудившемуся в лесу подростку

Происшествия
Жители города Бор Нижегородской области подарили телефон заблудившемуся в лесу подростку

Отзывчивые жители Борского района Нижегородской области подарили новый мобильный телефон и наушники заблудившемуся в лесу 13-летнему мальчику.

Как информирует сетевое издание «Живем в Нижнем», подросток 25 апреля отправился в лес искать свой потерянный мобильник и пропал. Ребенка принялись разыскивать волонтеры и полиция, однако ночные поиски не принесли результатов. Поэтому на следующий день по факту исчезновения мальчика правоохранители завели уголовное дело.

Как оказалось, подросток бродил по лесу всю ночь и, пройдя около восьми километров, смог наконец выйти к н. п. Березовское. Здесь школьника встретил местный егерь, который вызвал полицейских. Вскоре юный борчанин был благополучно доставлен домой.
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