Россиянин пропал без вести после того как снял на видео нападение носорога

Турист из России перестал выходить на связь после встречи с носорогом в непальском национальном парке.Как пишут авторы Telegram-канала SHOT, 42-летний мужчина отправился в парк в составе туристической группы.
В парке мужчина он снял видео, на котором видно носорога. Друзья туриста сообщили, что не могут связаться с ним после того, как получили сообщение с видеозаписью.
Отмечается, что друг пропавшего жителя Мурманска обратился в российское диппредставительство. Местные спасательные службы начали поиски мужчины.
Ранее сообщалось о пропаже российского туриста в Индонезии. По информации местной спасательной службы, мужчину унесло в море во время купания.