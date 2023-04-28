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Россиянин пропал без вести после того как снял на видео нападение носорога

Происшествия
Россиянин пропал без вести после того как снял на видео нападение носорога

Турист из России перестал выходить на связь после встречи с носорогом в непальском национальном парке.Как пишут авторы Telegram-канала SHOT, 42-летний мужчина отправился в парк в составе туристической группы.

В парке мужчина он снял видео, на котором видно носорога. Друзья туриста сообщили, что не могут связаться с ним после того, как получили сообщение с видеозаписью.

Отмечается, что друг пропавшего жителя Мурманска обратился в российское диппредставительство. Местные спасательные службы начали поиски мужчины.

Ранее сообщалось о пропаже российского туриста в Индонезии. По информации местной спасательной службы, мужчину унесло в море во время купания.
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