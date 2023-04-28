ФАН: блогер Елена Блиновская потратила «налоговые» средства на телеведущую Собчак и певца Киркорова

Журналистам ФАН стало известно, куда ушли «сэкономленные» на налогах деньги блогера Елены Блиновской. Часть из них получили телеведущая Ксения Собчак и певец Филипп Киркоров.
Деньги были потрачены на празднование сорокалетия автора многочисленных курсов. Для этого мероприятия в 2021 году Блиновская арендовала гостиничный комплекс в Заповедной зоне Горного Алтая.
Стоит отметить, что за перелет гостей платила она сама. Помимо других известных гостей, на событии присутствовали блогеры Валерия Чекалина и Артем Чекалин. На обоих также завели уголовное дело.
Для популярных личностей выступали несколько знаменитостей. В их числе был известный артист Филипп Киркоров, певица Светлана Лобода, группа «Звери». Собчак выступала телеведущей. Как сообщила сама Блиновская, мероприятие обошлось ей в 120 миллионов рублей.
Ранее СК РФ сообщил о результатах общения с блогершей. Женщина признала вину в полном объеме.