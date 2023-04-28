ФАН: блогер Елена Блиновская потратила «налоговые» средства на телеведущую Собчак и певца Киркорова

Для популярных личностей выступали несколько знаменитостей. В их числе был известный артист Филипп Киркоров, певица Светлана Лобода, группа «Звери». Собчак выступала телеведущей. Как сообщила сама Блиновская, мероприятие обошлось ей в 120 миллионов рублей.