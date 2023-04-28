Литва договорилась с ФРГ о развертывании бригады бундесвера на своей территории

На территории Литвы постепенно будет развернута бригада бундесвера, заявил президент страны Гитанас Науседа по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам литовского лидера, развертывание будет постепенным по готовности соответствующей инфраструктуры.
«Германия обязывается наращивать свое военное присутствие в зависимости от готовности инфраструктуры для размещения бригады», — говорится в сообщении пресс-службы политика.
Во время переговоров также были затронуты вопросы членства Украины в НАТО, отметил Науседа. По его словам, решение этого вопроса возможно только после завершения военного конфликта.
Ранее сообщалось, что Германия постепенно усиливает свою армию за счет «поглощения» вооруженных сил соседних стран. Так, под немецкое командование уже попала практически вся армия Нидерландов.