Врио главы Омской области Хоценко в сопровождении водителя-пенсионерки осмотрел сгоревшее село Чистоозерье

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в сопровождении пожилой местной жительницы на УАЗе объехал сгоревшее село Чистоозерье.
Видеозапись визита Хоценко опубликовал в своем Telegram-канале. Согласно ролику, за рулем отечественного автомобиля находится пожилая женщина в платке.
«Осматриваемся. Дома сгоревшие, Многое погорело, конечно», — отметил он.
Возгорание в Чистоозерье произошло в четверг. В результате пожара выгорели 15 строений, из которых четыре — жилые дома. Пострадал один человек.
Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Ранее Хоценко распорядился о работе правительства региона по субботам. Кроме того, обязательными станут субботние выезды на городские стройки.