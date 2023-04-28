Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врио главы Омской области Хоценко в сопровождении водителя-пенсионерки осмотрел сгоревшее село Чистоозерье

Общество
Врио главы Омской области Хоценко в сопровождении водителя-пенсионерки осмотрел сгоревшее село Чистоозерье

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в сопровождении пожилой местной жительницы на УАЗе объехал сгоревшее село Чистоозерье.

Видеозапись визита Хоценко опубликовал в своем Telegram-канале. Согласно ролику, за рулем отечественного автомобиля находится пожилая женщина в платке.

«Осматриваемся. Дома сгоревшие, Многое погорело, конечно», — отметил он.

Возгорание в Чистоозерье произошло в четверг. В результате пожара выгорели 15 строений, из которых четыре — жилые дома. Пострадал один человек.

Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее Хоценко распорядился о работе правительства региона по субботам. Кроме того, обязательными станут субботние выезды на городские стройки.
виталий хоценко омская область пожар
Военкоры ФАН