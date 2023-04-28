Звезды шоу-бизнеса посетили закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

В этом году приз зрительских симпатий получила мексиканская лента «Черная луна». Режиссер фильма Тонатью Гарсиа появился на красной дорожке в сопровождении продюсера и художника картины. Он поблагодарил организаторов из России за приглашение принять участие в фестивале и рассказал о своем фильме.