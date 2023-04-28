Звезды шоу-бизнеса посетили закрытие 45-го Московского международного кинофестиваля

Парад смокингов и вечерних платьев: представители мирового киноискусства собрались на красной дорожке перед Московским театром мюзикла на Пушкинской площади, чтобы посетить финальный день 45-го Московского международного кинофестиваля.
В этом году приз зрительских симпатий получила мексиканская лента «Черная луна». Режиссер фильма Тонатью Гарсиа появился на красной дорожке в сопровождении продюсера и художника картины. Он поблагодарил организаторов из России за приглашение принять участие в фестивале и рассказал о своем фильме.
«Наш фильм «Черная луна» основан на реальных событиях, которые произошли в период с 2012 по 2015 год. В это время одна из компаний Бразилии хотела построить завод в нашем регионе, нарушая при этом все условия и вредя природе. Но благодаря борьбе людей это удалось остановить», — рассказал режиссер.
Актер Дмитрий Дюжев рассказал, что добирался до места непривычным способом — на метро.
«Меня приветствовали люди, махали, как на параде. Они кричали: «Что, кино снимается?». Я говорю: «Нет, это я на красную дорожку еду на Московский кинофестиваль. Все были счастливы, все были рады», — поделился он.
Также среди гостей фестиваля были замечены режиссер Карен Шахназаров, актер Алексей Гуськов и многие другие. Главный приз кинофестиваля «Золотой Святой Георгий» получила чилийско-аргентинская картина «Три брата», а Тонатью Гарсия был признан лучшим режиссером.