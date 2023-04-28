Малотоннажные и среднетоннажные шасси Forland начнут поставлять из КНР в Россию

Со второй половины этого года на российский рынок начнут поставлять широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 до 18 тонн. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что клиентам будут предложены максимально комфортные условия покупки и эксплуатации. Также они смогут рассчитывать на доступное сервисное обслуживание в кратчайшие сроки. Сегмент коммерческого транспорта нужно расширять, потому важно привлекать партнеров из России и других стран.