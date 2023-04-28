Малотоннажные и среднетоннажные шасси Forland начнут поставлять из КНР в Россию

Группа компаний «Автодом» и АО «Мерседес-Бенц РУС» подписали дистрибьюторское соглашение о поставке в РФ техники Forland из КНР. Об этом сообщает телеканал «360».
Со второй половины этого года на российский рынок начнут поставлять широкий ассортимент шасси полной массой от 3,5 до 18 тонн. Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что клиентам будут предложены максимально комфортные условия покупки и эксплуатации. Также они смогут рассчитывать на доступное сервисное обслуживание в кратчайшие сроки. Сегмент коммерческого транспорта нужно расширять, потому важно привлекать партнеров из России и других стран.
Кроме того, планируется сотрудничество с локальными кузопроизводителями и продажа полнокомплектных автомобилей с разными типами кузовов. Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева уверена, что благодаря новому соглашению можно будет расширить портфель продуктов и предложить клиентам высокий уровень сервиса.
Ранее группа компаний «Автодом» заявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Сделка завершилась 25 апреля.