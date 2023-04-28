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Два человека погибли в массовом ДТП на Кубани

Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП на Кубани

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследуют резонансное смертельное ДТП в Усть-Лабинском районе региона.

По данным ведомства, на автотрассе «Краснодар-Кропоткин» жертвами крупного ДТП с участием автомобилей «Лада Гранта», Volkswagen Polo и Nissan Almera стали два человека. Еще четверо получили повреждения различной степени тяжести, сообщает province.ru.

Предполагается, что одна из машин на полной скорости выехала на встречную полосу, где столкнулась с двумя легковушками. Все три автомобиля превратились в груду металла. Сейчас представители компетентных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
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