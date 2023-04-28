Без парада, но с георгиевской лентой и маршами памяти: как в Молдавии готовятся отмечать День Победы

Молдавский народ, несмотря на очередные административные препоны официального Кишинева, готовится широко отмечать День Победы. Какие мероприятия будут проходить в столице республики, в Гагаузской автономии и в Приднестровье, рассказал редактор молдавского медиа-проекта Gagauznews, координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.
Как он отметил в авторской колонке для ФАН, великий праздник в Молдове снова будет омрачен. Во-первых, из-за попыток якобы пророссийских политиков пропиариться на этой святой дате. А во-вторых, прозападные власти Молдавии раздадут указания на местах в очередной раз провести мероприятия, характер которых уравнивает солдат и офицеров Красной армии, боровшихся за свободу наших народов, и палачей вермахта, включая военнослужащих союзной ему румынской армии диктатора Иона Антонеску.
Подтачивание основ нашего общего понимания Дня Победы проходит в контексте антироссийской истерии. Колонка Николая Костыркина
Массовое рвение жителей Молдавии, включая Приднестровье, стихийно, широко и открыто отмечать День Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне не иссякает год от года. И это — несмотря на всевозможные попытки евроатлантических фанатиков на территории правобережья Днестра сделать все, чтобы минимизировать народную тягу к этой святой дате.
Последние годы ситуацию в Республике Молдова (РМ), в частности в Кишиневе, омрачают две вещи. Первая — это попытки различного рода политиков, объявляющих себя «пророссийскими», но не являющихся таковыми, сфокусировать празднование Дня Победы на собственной персоне. Вторая причина — это желание, вполне реализуемое за счет административного ресурса, антимолдавского руководства страны, ставить препоны народным массам, устремляющимся к мемориалу столицы.
Подтачивание основ нашего общего понимания 9 Мая, как наиболее важной даты в истории всех народов бывшего Советского Союза, сегодня проходит также в контексте антироссийской истерии. В том числе это выражается в запрете на ношение Гвардейской (Георгиевской) ленты — одного из важнейших символов подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Год назад правящая партия PAS приняла закон о запрете на демонстрацию, ношение и хранение данного символа. Однако накануне нынешнего празднования Дня Победы Конституционный суд Молдавии смягчил первоначальные установки своих хозяев, объявив: чтобы оштрафовать лицо, носящее георгиевскую ленту, необходимо доказать, что данное действие предпринято с целью «пропаганды войны и поддержки России в ее агрессии на Украине». Естественно, сотрудники полиции страны, изрядно натерпевшиеся критики от населения в прошлом году, в этом — вздохнули с облегчением. Правда, премьер Молдавии Дорин Речан пообещал населению штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы. Тем не менее, теперь на совершенно законных основаниях полицейские больше не обязаны останавливать каждого гражданина с георгиевской лентой на одежде. За такую трактовку закона, крайне невыгодную правящей партии с президентом Майей Санду в качестве фактического лидера, председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле поплатилась своим постом. Теперь в Конституционном суде республики новый глава, бывший адвокат нынешнего президента РМ, имя которого для истории останется крайне незначительным.
В этом году в День Победы в Приднестровье массовые мероприятия не будут столь многочисленными, как это было ранее. Однако официальные события с участием первых лиц непризнанной ПМР запланированы и в любом случае будут носить впечатляющие для масштабов региона размеры, не умаляющие значение даты. Очевидно, руководство Приднестровья опасается новых терактов наподобие того, что был недавно предотвращен спецслужбами региона, и в котором, по мнению многих экспертов, замешаны не только украинские диверсанты, но и их молдавские коллеги.
В Кишиневе на 9 Мая запланировано массовое шествие к мемориалу воинской славы «Вечность». Ожидается массовое участие жителей Молдавии в этом событии. Организатором шествия является Национальный координационный комитет «Победа». О своем участии заявила Партия социалистов, в руководство которой недавно вернулся бывший президент страны Игорь Додон, как всегда не упускающий возможности устроить себе дополнительный политический PR на костях героев, павших за свободу народов СССР.
В Гагаузии также состоится ряд массовых мероприятий, в первую очередь, акция «Бессмертный полк», а также возложение цветов к мемориалу воинской славы в городе Комрате, столице региона. Состоится концерт с исполнением песен, посвященных Великой Отечественной войне. Организационный комитет по подготовке мероприятий ко Дню Победы в Гагаузии возглавил общественный деятель, специализирующийся на социальной поддержке широких масс населения, инвестиционных и инновационных проектах, Виктор Петров, которого многие жители автономии ранее уговорили баллотироваться в руководители Гагаузии. Выборы должны состояться 30 апреля.
Праздничные мероприятия, конечно же, пройдут во всех районах Молдавии, как предполагается, с участием первых должностных лиц местного уровня, ветеранов войн и военных конфликтов, силовых структур и так далее. Опираясь на опыт прошлых лет, общественность не исключает попыток прозападного руководства страны дать указание на местах инициировать тот характер акций, который уравняет в риторике своей солдат и офицеров Красной армии, боровшихся за свободу наших народов, и палачей вермахта, включая военнослужащих союзной ему румынской армии диктатора Иона Антонеску. Псевдо-кладбища «безымянных румынских героев» появляются последние годы во многих населенных пунктах Молдовы, прославляя своим наличием тех, кто уничтожил сотни тысяч ни в чем не повинных жителей нашей земли.
При этом я хочу напомнить, что в годы Великой Отечественной войны в Красной Армии воевали более 300 тысяч уроженцев Молдавии, включая жителей Гагаузии. Более 20 тысяч гагаузов активно трудились в тылу во благо Великой Победы. Сотни выходцев из Гагаузии были награждены орденами и медалями.
За годы войны наша страна потеряла четверть населения. На территории республики было создано 49 лагерей и гетто. Массовые расстрелы проводились по всей Молдавии. В Косоуцком лесу было убито порядка 6000 человек, в концлагере у Вертюжен — более 7500, в Дубоссарах — около 12 тысяч жителей.
Ясско-Кишиневская операция по освобождению Молдовы от фашистских захватчиков проводилась советскими войсками с 20 по 29 августа 1944 года. В боях за освобождение республики погибло более 12000 советских солдат и офицеров. За время Великой Отечественной войны 22 уроженца Молдовы стали Героями Советского Союза.