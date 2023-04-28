Подтачивание основ нашего общего понимания 9 Мая, как наиболее важной даты в истории всех народов бывшего Советского Союза, сегодня проходит также в контексте антироссийской истерии. В том числе это выражается в запрете на ношение Гвардейской (Георгиевской) ленты — одного из важнейших символов подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Год назад правящая партия PAS приняла закон о запрете на демонстрацию, ношение и хранение данного символа. Однако накануне нынешнего празднования Дня Победы Конституционный суд Молдавии смягчил первоначальные установки своих хозяев, объявив: чтобы оштрафовать лицо, носящее георгиевскую ленту, необходимо доказать, что данное действие предпринято с целью «пропаганды войны и поддержки России в ее агрессии на Украине». Естественно, сотрудники полиции страны, изрядно натерпевшиеся критики от населения в прошлом году, в этом — вздохнули с облегчением. Правда, премьер Молдавии Дорин Речан пообещал населению штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы. Тем не менее, теперь на совершенно законных основаниях полицейские больше не обязаны останавливать каждого гражданина с георгиевской лентой на одежде. За такую трактовку закона, крайне невыгодную правящей партии с президентом Майей Санду в качестве фактического лидера, председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле поплатилась своим постом. Теперь в Конституционном суде республики новый глава, бывший адвокат нынешнего президента РМ, имя которого для истории останется крайне незначительным.