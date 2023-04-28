Найденные в Беловежском пруду мертвецы могли быть мужчиной и женщиной, которые провалились под лед весной

Правоохранительные органы полагают, что найденные в столичном Беловежском пруду останки двух мертвецов могли принадлежать мужчине и женщине. По предварительной информации известно, что они могли провалиться под лед весной.
Прежде передавали, что в Москве в Можайском районе аквалангист-любитель в процессе погружения в Беловежский пруд обнаружил останки двух тел в оранжевых костюмах. Мертвецы находились на глубине четырех метров.
На данный момент сотрудники полиции оградили водоем. По делу происшествия столичный Следственный комитет проводит проверку.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель из Смоленска сбил двух пенсионерок и врезался в ограду одной из могил. У каждой женщины диагностировали сотрясение мозга.